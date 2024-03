Po 30 letih ostaja tista svinčena toča ovita v skrivnost

Na današnji dan sta pred 30 leti bila v Mogadišu ubita novinarka Ilaria Alpi in snemalec Miran Hrovatin. Trideset let po zločinu so v glavnih obrisih znani njegovo ozadje in razlogi zanj, imena naročnikov in storilcev pa ostajajo neznana, saj uradne, sodno potrjene resnice še vedno ni. Alpi in Hrovatin sta v Somaliji prišla na sled umazanim poslom - trgovanju z nevarnimi odpadki in orožjem. Gradivo, ki sta ga zbrala na terenu (zapiski, fotografije in videoposnetki), je izginilo neznano kam.

Miranu Hrovatinu in Ilarii Alpi v Primorskem dnevniku posvečamo posebno prilogo, ki so jo izoblikovali Marko Marinčič, Martin Poljsak in Marjan Kemperle.