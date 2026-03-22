Po 95 % preštetih glasovnic tesno med Gibanjem Svobodo in SDS

Ob 19. uri se je po Sloveniji zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci izbirali novo sestavo državnega zbora v prihodnjem štiriletnem mandatu.

Posodobitev ob 22:05: Delni neuradni izidi današnjega glasovanja na državnozborskih volitvah po 95 % odstotkih preštetih glasovnic kažejo zmago Gibanja Svoboda premierja Roberta Goloba, ki bi dobilo 28,50 % glasov. Da je boj zelo tesen, kažejo odstotki SDS Janeza Janše na drugem mestu, ki bi dobila 28,30 odstotka glasov. V DZ bi se uvrstile še liste NSi, SLS in Fokus, SD, Demokrati, Resni.ca ter Levica in Vesna.

Gibanje Svoboda bi osvojilo 29 poslanskih sedežev, SDS enega manj.

Na tretjem mestu je lista NSi, SLS in Fokus, ki bi s 9,37 odstotka glasov dobila devet mandatov. SD bi s 6,71 odstotka glasov pripadlo šest mandatov. Prav toliko bi jih dobili Demokrati Anžeta Logarja, ki ima po trenutno preštetih glasovih 6,68 odstotka glasov.

Stranki Resni.ca, ki jo je po trenutnih rezultatih volilo 5,58-odstotka volivcev, kaže na pet poslanskih mandatov, ravno tako Levici in Vesni s 5,30 odstotka glasov.

Vzporedne volitve, ki jih je za POP TV in Televizijo Slovenija opravila Mediana, so sprva kazale, da naj bi največ glasov prejelo Gibanje Svoboda Roberta Goloba (29,9 %), sledila je SDS Janeza Janše s (27,5 %). Na tretjem mestu je bila NSi s SLS-om in Fokusom (9,4 %), nato pa SD (6,7 %), Levica in Vesna (6,3 %), Demokrati. Anžeta Logarja (5,9 %) in Resni.ca (5,2 %).