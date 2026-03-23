Felice Ziza spet poslanec italijanske manjšine v DZ

Felice Ziza bo sodeč po neuradnih rezultatih spet zastopal italijansko manjšino v novoizvoljenem DZ v Sloveniji . Ziza je prejel 538 glasov, na drugo mesto se je uvrstil predsednik Samoupravne italijanske skupnosti – Can costiera Alberto Scheriani (359 glasov), tretji je izolski podžupan Christian Poletti (235), četrti pa Stefano Destefano (123).

To bo tretji zaporedni mandat za Zizo, ki je bil v državni zbor prvič izvoljen leta 2018, nato potrjen pred štirimi leti. Volilna kampanja v italijanski manjšini je bila precej polemična. Scheriani, Poletti in Destefano so bili vsi tako ali drugače kritični do Zize, ki je volivce prepričeval, da je dobro delal. Očitno je bil pri tem uspešen.

Madžarsko skupnost pa bo v ZD znova zastopal Ferenc Horváth, ki je dobil 72,7 odstotka glasov in tako premagal protikandidata Tomija Horvata.