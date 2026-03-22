V Italiji rekordna volilna udeležba

V Italiji, kjer poteka referendum za potrditev ali zavrnitev ustavne reforme o ustroju pravosodja, bodo volišča odprta do ponedeljka, 23. marca, ob 15. uri, nedelja pa je do 19. ure zvečer poskrbela za rekordno volilno udeležbo. Slednja je tedaj znašala 38,9 %, kar je precej več v primerjavi z 29,7 %, ki so ga zabeležili leta 2020, ko je potekal referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev. Letošnja volilna udeležba do 19. ure je bila tudi najvišja za katerekoli referendum v tretjem tisočletju, na katerem so bila volišča odprta dva dni.

V Furlaniji - Julijski krajini je do 19. ure svoj glas oddalo 42,50 odstotka volilnih upravičencev, tako da beležimo v deželi nadpovprečno volilno udeležbo. V FJK je bila volilna udeležba najvišja na Pordenonskem (43,78 %), sledijo Goriška (43,40 %), Videmska (42,52 %) in Tržaška (40,20 %).