V Križu napeto, peta zaporedna zmaga Krasa, poraz Soče SloVolleyja

V elitni ligi je Juventina izgubila v Čedadu. Za Kras je spet zadel Maks Barišič. V Križu spet protislovenski izpad

Jan Grgič |
FJK |
22. mar. 2026 | 20:16
    Nogometaši kriške Vesne in ISM Gradisca so si v Križu razdelili točki (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Forum Julii – Juventina 2:0 (1:0)

Strelca: 21. Gashi (F), 75. Msatfi (F)

Fiume Bannia – Kras Repen 0:1 (0:1)

Strelec: 15. Barišić

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Bisiaca Romana 1:1 (1:1)

Strelca: 45. Formisano, 49. Saar

Sovodnje: Cassani, A. Juren (Faidiga), Baldassi, Guastella, Peric, Paravan, Černe, M. Predan, Formisano, M. Juren, Visintin (L. Predan). Trenerja: Lutman in Černe.

2. AMATERSKA LIGA

Torre – Zarja 3:2

Strelca za Zarjo: Corrente in Bovino

3. AMATERSKA LIGA

Pro-Secco – Mladost 11:1 (5:1)

Strelec za Mladost: 44. Vescovini

Mladost: Peric, D. Dreassi, Komjanc, Trevisan, Gerin (Svetlič), T. Lala, Terpin (S. Lakovič), M. Dreassi, Cechet, Vescovini (M. Lala), Vera (T. Lakovič). Trener: Mozetič.

Villesse – Primorje 1924 0:4 (0:2)

Strelci: F. Kaurin 24. in 30., Balbi 56., avtogol 68.

Aris San Polo – Primorec 0:0

Primorec: Leban, Čufar, Stocca Kralj (Čubej), Succi, Furlan, A. Persico, Poggio, Matassi (Improta), Savi, F. Pischianz, Kryeziu (Moscolin). Trener: V. De Sio.

Vesna – Gradisca 1:1 (1:1)

Strelca: 33. Sangiovanni (ISM) 11-m, 45. Giovannini

Vesna: E. Carli, Zuppa (Legiša), Taucer, Čermelj, Frangini, Udovicich, Carro (Lizza), N. Pahor, Franzot, Chittaro, Giovannini (Sosič). Trener: F. Jurincich.

Rdeč karton: 37. Legiša

Na pomembni tekmi v boju za prvo mesto in napredovanje v 2. AL sta si Vesna in gradiški ISM razdelili izkupiček. Po neodločenem izidu je ostalo stanje na lestvici nespremenjeno. Vesna za Gradisco zaostaja še vedno za eno točko (43:42). V igro za prvo mesto se je vključil še Pro-Secco, ki za Vesno zaostaja za dve točki. Tekma v Križu se je končala v znamenju napetosti, saj naj bi nasprotnikov nogometaš žalil nogometaše Vesne z znano protislovensko psovko.

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Caselle Verona 0:3 (22:25, 15:25, 20:25)

