V Križu napeto, peta zaporedna zmaga Krasa, poraz Soče SloVolleyja

NOGOMET
ELITNA LIGA
Forum Julii – Juventina 2:0 (1:0)
Strelca: 21. Gashi (F), 75. Msatfi (F)
Fiume Bannia – Kras Repen 0:1 (0:1)
Strelec: 15. Barišić
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Bisiaca Romana 1:1 (1:1)
Strelca: 45. Formisano, 49. Saar
Sovodnje: Cassani, A. Juren (Faidiga), Baldassi, Guastella, Peric, Paravan, Černe, M. Predan, Formisano, M. Juren, Visintin (L. Predan). Trenerja: Lutman in Černe.
2. AMATERSKA LIGA
Torre – Zarja 3:2
Strelca za Zarjo: Corrente in Bovino
3. AMATERSKA LIGA
Pro-Secco – Mladost 11:1 (5:1)
Strelec za Mladost: 44. Vescovini
Mladost: Peric, D. Dreassi, Komjanc, Trevisan, Gerin (Svetlič), T. Lala, Terpin (S. Lakovič), M. Dreassi, Cechet, Vescovini (M. Lala), Vera (T. Lakovič). Trener: Mozetič.
Villesse – Primorje 1924 0:4 (0:2)
Strelci: F. Kaurin 24. in 30., Balbi 56., avtogol 68.
Aris San Polo – Primorec 0:0
Primorec: Leban, Čufar, Stocca Kralj (Čubej), Succi, Furlan, A. Persico, Poggio, Matassi (Improta), Savi, F. Pischianz, Kryeziu (Moscolin). Trener: V. De Sio.
Vesna – Gradisca 1:1 (1:1)
Strelca: 33. Sangiovanni (ISM) 11-m, 45. Giovannini
Vesna: E. Carli, Zuppa (Legiša), Taucer, Čermelj, Frangini, Udovicich, Carro (Lizza), N. Pahor, Franzot, Chittaro, Giovannini (Sosič). Trener: F. Jurincich.
Rdeč karton: 37. Legiša
Na pomembni tekmi v boju za prvo mesto in napredovanje v 2. AL sta si Vesna in gradiški ISM razdelili izkupiček. Po neodločenem izidu je ostalo stanje na lestvici nespremenjeno. Vesna za Gradisco zaostaja še vedno za eno točko (43:42). V igro za prvo mesto se je vključil še Pro-Secco, ki za Vesno zaostaja za dve točki. Tekma v Križu se je končala v znamenju napetosti, saj naj bi nasprotnikov nogometaš žalil nogometaše Vesne z znano protislovensko psovko.
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Caselle Verona 0:3 (22:25, 15:25, 20:25)