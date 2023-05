Po avtocesti s šestimi migranti drvel 230 kilometrov na uro

Ljubljanski policisti so nekaj po 1. uri zjutraj obvestili Policijsko upravo (PU) Koper, da so na avtocesti skušali ustaviti vozilo znamke audi A6, poročajo Primorske novice. Ta je namesto, da bi ustavil, pospešil tudi na več kot 230 kilometrov na uro, nato pa pri Danah trčil v zid. Iz avtomobila je izskočilo več migrantov, voznik pa je pobegnil, so sporočili s PU Koper.

Audi z madžarsko registracijo je prevažal šest migrantov, od tega štiri državljane Pakistana ter po enega državljana Indije in Bangladeša. Dva izmed migrantov sta bila skrita v prtljažniku in sta bila med nesrečo lažje poškodovana, so dodali policisti.