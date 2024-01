Po čelnem trčenju pristala v jarku

Včeraj popoldne ob 16. uri sta na pokrajinski cesti št. 1 med krajema San Vito in Villotta na Pordenonskem čelno trčila avtomobila, pri čemer ju je odbilo v jarek. Poškodovale so se tri osebe. Eno so iz razbitin potegnili gasilci. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so jim na kraju nudili najnujnejšo oskrbo. Dve osebi so z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico, tretjo pa s helikopterjem v videmsko bolnišnico. Vse so sprejeli z rumeno triažno kodo. Reševalci so zavarovali območje in so z žerjavom odpravili posledice nesreče, varnostni organi pa preiskujejo njene vzroke.