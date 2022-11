Po daljšem času prihajajo padavine

Solidno anticiklonsko območje s toplim višinskim zrakom prehodno popušča. Naše kraje bo v petek prešla vsaj na papirju kar solidna atlantska vremenska fronta, ki prinaša padavine in kratkotrajno ohladitev. Za njo pa se bo zračni tlak spet okrepil in se bo nadaljevalo stanovitno ter za ta čas toplo vreme. Šlo bo za nove omembe vredne padavine po oktobrskem povečini sušnem vremenu. Obilno deževje pa je zajelo naše kraje v septembru.

Danes bo povečini še delno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 20 stopinj Celzija.

Danes ponoči in jutri bo od jugozahoda pred petkovo višinsko dolino že pritekal bolj vlažen zrak in bo več oblakov. Povečini bo oblačno in že bolj vlažno ter zamegljeno. Ponekod bo lahko občasno rosilo.

V petek bo naše kraje prešla atlantska vremenska fronta. Pojavljale se bodo občasne zmerne do močne padavine. Vmes bodo lahko tudi nevihte, mestoma bodo možni nalivi. Ozračje se bo osvežilo.

Noč na soboto bo precej hladnejša od minulega dogajanja. V soboto se bo vreme postopno izboljšalo. Zapihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali malo nad 15 stopinj Celzija. Nekoliko hladnejše bodo tudi noči.

V nedeljo bo delno jasno, pihala bo šibka burja.

V začetku prihodnjega tedna bo prevladovalo stanovitno in precej sončno vreme, spet bo topleje.