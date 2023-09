Po deževju danes znova odprli pešpot pod Strunjanskim klifom

V Krajinskem parku Strunjan so danes znova odprli pot s klifa proti obali Mesečevega zaliva (Zaliva sv. križa), potem ko so jo morali konec prejšnjega tedna po deževju zapreti zaradi padajočega kamenja. Kot je dejal direktor parka Marko Starman, so geologi ocenili, da ni pričakovati dodatnega krušenja, a je stopnja nevarnosti še višja od običajne.

Po direktorjevih besedah so si stanje danes ogledali geologi, ki jih je poslala civilna zaščita. Ugotovili so, da je pot zdaj varna in da ni več pričakovati podiranja. Povedali so mu, da lahko pot odprejo, označiti pa morajo nekaj lokacij, kjer je v primeru dežja pričakovati dodatno padanje kamenja. Delavci parka so že popravili poškodovane stopnice in odstranili zapore, je za STA pojasnil Starman.

Poudaril pa je, da je v začetku jeseni celotno območje klifa tudi običajno bolj krušljivo kot v preostalem delu leta, letos pa še bolj. V preteklem tednu je namreč padlo približno 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je izjemna količina. Zato vodstvo parka še naprej poziva obiskovalce k previdnosti.