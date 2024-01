Po FJK se od danes pelje drugi hibridni vlak

Malo manj kot leto dni po prvem hibridnem vlaku Blues, je danes ob 11.40 s tržaške železniške postaje proti Portogruaru krenil drugi vlak, ki pelje na električni in dizelski pogon. Njegova posebnost pa je tudi akumulator, s katerim je mogoče peljati na prvem in zadnjem odseku neelektrificiranih prog ter ob vstopu na železniške postaje.

Na vlak nove generacije so včeraj poleg predstavnikov medijev sedli deželno vodstvo družbe Trenitalia, predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in pristojna za infrastrukturo Cristina Amirante. Na poti do Tržiča, kjer smo gostje izstopili, je poslovna direktorica Trenitalia v Furlaniji - Julijski krajini Maria Giaconia predstavila specifike sodobnega vlaka. Vlak Blues družbe Hitachi Rail ima na voljo 265 sedišč in prostor za prevoz 12 koles.

Vožnja z njim je izredno udobna in brez hrupa. S hibridno tehnologijo lahko ti vlaki porabijo polovico manj goriva, občutno pa je zmanjšan izpust emisij CO2 v primerjavi s konvencionalnimi vlaki. Kot je povedala predstavnica družbe Trenitalia, bodo do konca leta na tirnice poslali še šest novih Blues vlakov in sedem vlakov Rock.

Med predstavitvijo je odbornica Cristina Amirante tudi napovedala, da delajo na tem, da bi okrepili direktne povezave med Gorico, ki bo leta 2025 s sosednjo Novo Gorico evropska prestolnica kulture, in Mestrami. Zaenkrat pa bo vlak vozil med Sacilejem in Maniagom.