Po hudi nesreči v Premogovniku Velenje ustavili proizvodnjo

Proizvodnjo v Premogovniku Velenje so po včerajšnji hudi nesreči, v kateri je umrl en rudar, ustavili. Reševalcem se še ni uspelo prebiti do dveh pogrešanih rudarjev, ki sta ostala zakopana po vdoru mokre gline na območje odkopa v jami Preloge. Možnosti, da bi bila še živa, naj ne bi bilo veliko. Material odkopavajo ročno, so pa uspeli na kraj namestiti transporter za odstranjevanje materiala, je povedal direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec

Slovenija bo vzpostavila poseben program pomoči za družine ponesrečenih, je danes (21. januarja) v Velenju dejal premier Robert Golob. Zagotovil je še, da bo tudi v prihodnje na voljo dovolj sredstev za varnostna vlaganja. Od včeraj (20. januarja) že teče tudi inšpekcijski nadzor. Mestna občina Velenje je medtem do nadaljnjega odpovedala vse prireditve.