Po nesreči avtobusa nadaljeval vožnjo kljub poškodbi šolarke in razbitemu oknu

V okolici Gračišča v koprski občini se je v petek zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik avtobusa pri vzvratni vožnji trčil v objekt. V nesreči se je lažje poškodovala deklica, ki je bila med več šolarji na avtobusu, voznik pa je kljub temu in razbitemu zadnjemu oknu nadaljeval vožnjo do šole. Policisti ga bodo kazensko ovadili.

Policiste so o nesreči v naselju Poletiči v okolici Gračišča obvestili v petek okoli 8.30. Ugotovili so, da je voznik avtobusa med javnim prevozom potnikov pri obračanju z makadamskega parkirišča vzvratno zapeljal na vozišče glavne ceste. Pri tem je zaradi kršitve cestno prometnih predpisov z zadnjim delom vozila trčil v objekt na nasprotni strani vozišča, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

V času prometne nesreče je bilo na avtobusu več osnovnošolcev. Deklica, ki je sedela na zadnjih sedežih avtobusa, se je v nesreči lažje poškodovala. Voznik je po nesreči kljub poškodbi vozila, na katerem je manjkalo steklo na zadnjem oknu, nadaljeval vožnjo do Osnovne šole Gračišče.

Osumljen je storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, ker je s kršitvijo predpisov o varnosti pri javnem prevozu potnikov v cestnem prometu iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, so pojasnili na PU Koper. Napovedali so kazensko ovadbo.