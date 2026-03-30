V Avstriji bi mlajšim od 14 let prepovedali družbena omrežja

Avstrijska vladajoča koalicija je po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o predlogu za prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke do 14. leta, je prejšnji konec tedna sporočil podkancler Andreas Babler. »Za starše je skoraj nemogoče nadzorovati uporabo družbenih omrežij pri otrocih,« je dejal Babler na novinarski konferenci. Izpostavil je negativen vpliv družbenih omrežij na mlade in dejal, da so namerno zasnovana tako, da otroci postanejo odvisni od njih. Poudaril je, da na drugih področjih, denimo pri škodljivih snoveh, veljajo starostne omejitve. »Te je treba zdaj uveljaviti v digitalnem prostoru,« je še povedal podkancler. Predlog zakona naj bi pripravili do konca junija.

Med ukrepi, s katerimi namerava avstrijska vlada uveljaviti in dopolniti prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 14 let, je Babler omenil jasna pravila za upravljavce omrežij in nadaljevanje prizadevanj za uvedbo starostne omejitve na ravni EU, na primer prek akta o digitalnih storitvah.

Vlada na Dunaju namerava s šolskim letom 2027/2028 uvesti tudi nov obvezen šolski predmet Mediji in demokracija, pri katerem naj bi se otroci naučili razlikovati med resnico in lažjo ter prepoznati poskuse protidemokratičnih vplivov, piše v predlogu vlade. Z reformo učnega načrta naj bi v šolah povečali medijsko pismenost.