V Ilirski Bistrici skupina zamaskiranih navijačev pretepla mladega domačina

Koprski policisti so v soboto ob 18.53 posredovali v Ilirski Bistrici, kjer je skupina zamaskiranih navijačev pretepla mladega domačina. Ugotovili so, da je do dogodka prišlo, medtem ko je skupina domačih navijačev hodila proti športni dvorani. Iz makadamskega dovoza je za njimi pritekla večja skupina zamaskiranih ljudi, ki se je znesla nad njimi. V fizičnem obračunu so se lažje poškodovali trije domači navijači. Napadalci so kmalu pobegnili, policisti pa jih še niso izsledili. Dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva po 296. členu kazenskega zakonika.