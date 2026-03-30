V Ilirski Bistrici skupina zamaskiranih navijačev pretepla mladega domačina

V soboto pred košarkarsko tekmo 2. SKL med domačim klubom in košarkarji iz Celja

Spletno uredništvo |
Ilirska Bistrica |
30. mar. 2026 | 10:46
    Posamezniki včasih pokvarijo košarkarski praznik, fotografija je simbolična (TOMAŽ PRIMOŽIČ/FPA/PRIMORSKE NOVICE)
Koprski policisti so v soboto ob 18.53 posredovali v Ilirski Bistrici, kjer je skupina zamaskiranih navijačev pretepla mladega domačina. Ugotovili so, da je do dogodka prišlo, medtem ko je skupina domačih navijačev hodila proti športni dvorani. Iz makadamskega dovoza je za njimi pritekla večja skupina zamaskiranih ljudi, ki se je znesla nad njimi. V fizičnem obračunu so se lažje poškodovali trije domači navijači. Napadalci so kmalu pobegnili, policisti pa jih še niso izsledili. Dogodek obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva po 296. členu kazenskega zakonika.

