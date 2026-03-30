Knjiga ob 18.03 s trinajstimi dogodki

Trinajst dogodkov, od literarnih srečanj do vodenega ogleda in ekskurzije, bo med 2. aprilom in 2. majem ponudil že tradicionalni spomladanski niz Il libro delle 18.03 (Knjiga ob 18.03), ki so ga predstavili v soboto v dvorani goriške železniške postaje.

Kot je povedal Paolo Polli, vodja društva, ki niz prireja, so predstavitev organizirali ravno v prostorih, kjer se je niz rodil leta 2008 in kjer bo potekalo tudi prvo srečanje: 2. aprila bodo gostili Božidarja Stanišića in obogateno izdajo njegove knjige I buchi neri di Sarajevo. V soboto, 4. aprila, prirejajo v dvorani družbe SDAG vodeni ogled fotografske razstave Pierluigija Bumbace Fokus na meji, 8. aprila pa bo v Kulturnem domu predstavitev knjige Il tempo dei semplici Luigija Naccija. Dan kasneje bo v Trgovskem domu čas za srečanje s Katjo Hrobat Virloget in italijanskim prevodom njene knjige V tišini spomina: »Eksodus« in Istra, 12. aprila pa bodo gostili Andreo Zanninija z delom 1976-2026 Miti e realtà dei terremoti in Friuli.

Marta Verginella in Nadja Velušček se bosta 16. aprila v Trgovskem domu z Diano Bošnjak Monai pogovarjali o knjigi Che caos in via Babilonia, dan kasneje pa bo v Krminu srečanje s knjigo Viktor ed Elisa Ivana Vogrica. V soboto, 18. aprila ponujajo vodena ogleda Narodnega muzeja podvodne arheologije severnega Jadrana ter bazilike sv. Evfemije in lapidarija v Gradežu v družbi Daria Gadde in Andree Bellaviteja, v novogoriškem Maksu pa bo 22. aprila predstavitev zbirke Pasolinijevih pesmi med Furlanijo in Slovenijo Pot Ljubezni. Sledile bodo še predstavitve knjig Atlante immaginario del Friuli Venezia Giulia (23. aprila), Dalla fine dei tempi Giovannija Spizze (29. aprila) in Le nostre case Paola Marsicha (30. aprila), 2. maja pa bo v Zagraju podelitev nagrade v spomin na Roberta Visintina.

Kot vedno bo poskrbljeno tudi za »tretji polčas« oz. pokušnjo vin ob zaključku vsake predstavitve. Zanjo bo poskrbela platforma #cerchiorosso, ki združuje preko 40 briških vinarjev.