Voznik je bil pozitiven na droge, potnik pa je skrival bokser

Koprski policisti so v soboto malo po 17. uri v Elerjih ustavili in kontrolirali osebni avtomobil, ki ga je vozil 26 letni italijanski državljan. Ugotovili so, da kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je bil negativen. Opravili so nato še hitri test na prepovedane droge. Ta pa je bil pozitiven na kanabis, benzodiazepine, opiate in kokain. Odrejeni strokovni pregled je odločno odklonil. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper njega zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih drog na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog. Zoper njega so odredili pridržanje, pri čemer so med postopkom varnostnega pregleda pri njem zasegli še injekcijsko iglo in več tablet, katerih posest je brez zdravniškega recepta prepovedana. Po analizah bodo izvedli ustrezen ukrep.

V avtomobilu je bil še sopotnik, 44-letni italijanski državljan, kateremu so policisti zasegli bokser in so zaradi kršitve določil zakona o orožju zoper njega uvedli hiter postopek z izdajo odločbe o prekršku.