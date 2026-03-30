»V Bosno sem šel streljat, ker sovražim muslimane«

Pred kamero je povedal, da je tudi sam hodil v Bosno, kjer je streljal na civiliste. Le da za to ni plačal, pač pa se je kot prostovoljec »pridružil četnikom,« je dejal moški iz Piemonta, nekdanji lovec, ki se je o svoji izkušnji pogovoril z novinarko Marianno Maiorino (Il Fatto Quotidiano) in novinarjem Martinom Villosiom (Rai). Moški, ki je nastopil z zatemnjenim obrazom in spremenjenim glasom, je v pogovoru dokaj ravnodušno priznal, da je vedno simpatiziral z »ultradesnico«, na vprašanje o tem, zakaj se je odpravil na vojno prizorišče, da bi streljal na ljudi, pa je odvrnil, da zato, ker »sovraži muslimane«.

Dejal je, da je sam plačal le za prevoze, da je lahko prišel do točk, kjer se je pridružil srbskim vrstam, a da ni plačal nobene tarife za streljanje. Ve pa za ljudi, ki so iz Milana hodili v Bosno, da bi tam za zabavo streljali na civiliste. Dejal je, da sam nikoli ni streljal v Sarajevu, pač pa drugje, dvomi pa v podatek, da naj bi ljudje plačevali za streljanje. Ugibal je, da so ta plačila v resnici bila za prevoze, ki so morebiti bili bolje organizirani od teh, ki se jih je sam poslužil. Dejal je, da je nek plačanec prevažal ljudi z manjšim letalom z letališč v Abrucih in Apuliji čez Jadransko morje, kjer je pristajal v Makedoniji ali Črni Gori.

Moški je sogovornikoma priznal, da se je večkrat odpravil na vojno prizorišče v Bosni. Opisal je orožje, ki ga je tam uporabil in povedal, da so Srbi rade volje računali na pomoč tujcev, ki so bili izurjeni za streljanje na oddaljene tarče, saj sami za to niso imeli ne spretnosti ne orožja. Neimenovani moški je dejal, da je bilo med takimi »prostovoljci« več pripadnikov padalske brigade italijanske vojske - tako aktivnih kot upokojenih -, pa tudi drugih tujih državljanov, denimo iz Anglije, Francije in Nemčije. Moški je z novinarjema delil še nekaj krvavih podrobnosti in priznal, da ga zaradi tega še danes pestijo nočne more.