Po novem le štirje meseci med drugim in poživitvenim odmerkom

V Italiji bodo od 10. januarja razmik med drugim in poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 zmanjšali iz šestih na štiri mesece, je danes sporočil državni komisar za izredne razmere v povezavi s covidom-19 Francesco Paolo Figliuolo. »To bo dalo nadaljnji zagon cepilni kampanji. Tekmujemo, da bi zajezili širjenje različice omikron,« je dejal Figliuolo v cepilnem centru v Cuneu. »Še vedno sem zaskrbljen zaradi nekaj milijonov neodločenih ljudi, ki bi nam lahko pomagali pri zajezitvi širjenja virusa in zlasti te različice,« je dodal.

»Omikron je veliko bolj nalezljiv od delte, nekateri pravijo tudi do petkrat. Na srečo za zdaj ni kliničnih dokazov o resnosti, vendar je jasno, da so tisti, ki so se polno cepili, in še posebej tisti, ki so prejeli poživitveni odmerek, pred omikronom zelo zaščiteni. Pri osebah, ki so prejele poživitveni odmerek, doslej nismo zabeležili hospitalizacij ali neželenih učinkov,« je še povedal Figliuolo.

Zaradi hitrega naraščanja števila okuženih je italijanska vlada v četrtek sprejela dodatne ukrepe, med drugim bodo s 1. februarjem omejili veljavnost potrdila o cepljenju na šest mesecev.