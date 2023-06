Po pandemiji bi potovali prav vsi

Kdor se je nekoliko v zamudi »spomnil« na poletni dopust in v teh dneh sam, brez pomoči potovalnih agencij, išče kako rešitev, kje naj bi preživel zaslužen oddih, se kljub koncu pandemije spopada s številnimi težavami. Če so v prejšnjih poletjih največ razlogov za skrb predstavljali proticovidni ukrepi posameznih držav, danes teh problemov ni. Na drugi strani pa sta splošno naraščanje cen ter poskok povpraševanja privedla do tega, da bodo morali posamezniki ali družine za letošnji dopust odšteti bistveno več denarja kot doslej, tako kar se tiče stroškov za nastanitev kot stroškov za prevoze, predvsem, če nameravajo leteti.

V Italiji rekordno leto

Osebe, za katere je turizem vir dohodkov, se nedvomno veselijo v Italiji, za katero inštitut Demoskopika napoveduje rekordne številke v letošnjem poletju. Število turistov naj bi se v primerjavi s predpandemskim letom 2019 povečal za 3,7 odstotka, število nočitev pa za 2,6 odstotka. Med poletno sezono oz. med junijem in septembrom pričakujejo tako v Italiji 68 milijonov turistov, kar je več kot število prebivalcev države, ti pa bodo ustvarili 267 milijonov nočitev. Turizem bo tako »zavrtel« približno 46 milijard evrov, kar je 5,4 odstotka več kot v lanskem poletju. Več kot polovico turistov, 35,3 milijona, naj bi predstavljali tujci. O razvoju turizma v zadnjih desetletjih priča tudi dejstvo, da bo v letošnjem poletju predvidoma za 71,9 odstotka več prihodov in za 26,2 odstotka več nočitev kot v poletju leta 2000.

Počitnice ne bodo poceni

Če se povrnemo k začetku članka, kdor namerava zdaj rezervirati počitnice, bo moral zanje tudi nekaj odšteti. Najbrž so bile cene pred nekaj meseci nižje, zdaj pa, ko je veliko sob že polnih, cene prenočišč niso ravno nizke. Če se poigramo s spletnim portalom booking.com in izberemo dve noči v vikendu med 14. in 16. julijem, so cene za prenočišče v turističnih mestih za dve odrasli osebi kar visoke.