Po podatkih sindikatov v FJK velika udeležba pri splošni stavki

Celodnevna vsedržavna splošna stavka proti predlogu proračuna za leto 2024 desnosredinske vlade Giorgie Meloni, ki sta jo oklicala sindikata Cgil in Uil, je danes potekala tudi v Furlaniji - Julijski krajini, deželni vodji sindikatov William Pezzetta in Matteo Zorn pa sta poudarila veliko udeležbo, kar predstavlja močno sporočilo za vlado.

Stavke se je po podatkih sindikatov udeležilo večje število šolnikov (okrog 25 odstotkov po podatkih Uil, na Tržaškem kar 70 odstotkov po podatkih Cgil), tako da v mnogih šolah in vrtcih ni bilo pouka, zaprta so bila tudi nekatera rekreacijska središča. Visoko udeležbo so beležili tudi v zdravstvu: med uslužbenci tržaško-goriškega podjetja Asugi naj bi bila 60-odstotna z zaprtjem številnih ambulant oz. oddelkov. V Miljah je bila npr. udeležba socialnih asistentov pri stavki stoodstotna, v Trstu pa petkrat številčnejša kot ponavadi. Na področju javnega prevoza je po podatkih Cgil in Uil stavkalo 60 odstotkov uslužbencev družbe Arriva Udine v Vidmu in 50 odstotkov zaposlenih v družbi Trieste Trasporti v Trstu. Po teh podatkih naj bi roke prekrižalo tudi 80 odstotkov delavcev v pristanišču v Tržiču in 45 odstotkov delavcev v pristanišču v Trstu. V glavnem mestu dežele je bilo zaprtih tudi več poštnih uradov, tretjina poštarjev pa je stavkala. Pezzetta in Zorn sta zadovoljna tudi z udeležbo na manifestacijah, ki so potekale v Trstu (udeležili so se je tudi delavci in upokojenci z Goriškega), Vidmu in Pordenonu.

Drugače je bilo manifestacij po Italiji več, osrednja pa je bila v Rimu, kjer sta udeležence nagovorila vodji Cgil in Uil Maurizio Landini in Pierpaolo Bombardieri, ki sta vladi očitala, da ne posluša tistih, ki plačujejo davke in s svojim delom držijo državo pokonci. To je bil prvi iz niza petih stavkovnih dni proti gospodarski in socialni politiki vlade Giorgie Meloni: 24. novembra bo splošna stavka delavcev zasebnih podjetij v severnih deželah, 1. decembra pa tistih na jugu, medtem ko bo na Siciliji in Sardiniji stavka 20. oz. 27. novembra. Stavka je zaobjela delavce v šolstvu, na univerzi in v raziskovanju, zdravstvu, javni upravi, na pošti in v javnem prevozu. Trajala je osem ur, le v javnem prevozu je trajala štiri ure, prav toliko ur so stavkali tudi gasilci. Prav na področju prevoza je bila po podatkih področnih sindikatov udeležba najvišja, v nekaterih sektorjih, kot so npr. pristanišča, tudi stoodstotna, na področju logistike 80-odstotna, v javnem in železniškem prevozu pa 70-odstotna.