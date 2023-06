Po porastu zasežene droge FJK na prvem mestu v celi Italiji

Med vsemi deželami v Italiji je po porastu zaseženih prepovedanih substanc na prvem mestu Furlanija - Julijska krajina, kjer so lani zabeležili 167-odstoten poskok pri statistiki v primerjavi z letom 2021, ko je izplen preiskav znašal 351,44 kg. Tako kaže letošnje poročilo DCSA, skupnega organa za boj proti drogam, v katerem delujejo pripadniki policije, karabinjerjev in finančne policije.

K tovrstnemu poskoku je prispeval zajeten zaseg v tržaškem pristanišču, s katerim so oktobra lani – letošnje poročilo je oblikovano na podlagi podatkov iz leta 2022 – preprečili, da bi na trg prišlo 730 kg kokaina, s prodajo katerega bi prekupčevalci iztržili 20 milijonov evrov. Beli prah so našli med opravljanjem rednega nadzora v luki: policijski psi so izvohali kokain, ki je bil skrit v kontejnerju med vrečami surove kave.

V FJK so lani opravili 277 operacij proti drogi, to je za dobro petino manj kot v letu pred tem. Na drugem mestu med različnimi vrstami prepovedanih substanc po količini zasega je marihuana (55,5 kg), na tretjem pa hašiš (36 kg).

Umrlih zaradi prevelikega odmerka droge je lani v naši deželi bilo 12: v zadnjem desetletju so najvišje število tovrstnih smrti zabeležili v letu 2020, najnižjega pa leta 2013, ko je zaradi mamil umrla ena oseba.