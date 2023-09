Po prehodni nestanovitnosti sončen konec tedna (s kakšno ploho)

Anticiklon je prehodno oslabel, od severozahoda pa se našim krajem že približuje vremenska fronta. Oblačnost se bo v prihodnjih urah povečala, zlasti v gorah bodo popoldne že možne posamezne plohe in nevihte, ni izključeno, da mestoma lahko tudi drugod.

Ponoči in jutri bo povečini spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami. Vmes bodo lahko tudi daljša obdobja s suhim vremenom, ob morju morda tudi s kakšnim sončnim žarkom. Jutrišnje temperature bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje od današnjih.

V petek bo zjutraj spremenljivo oblačno in bo ponekod lahko še padlo nekaj kapelj dežja. Čez dan se bo vreme izboljšalo in popoldne povečini že vsaj delno razjasnilo.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno in prijetno toplo. V soboto zvečer in v noči na nedeljo bodo ob obrobnem vplivu nekoliko bolj vlažnega zraka ponekod lahko nastale krajevne plohe in nevihte.