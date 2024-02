Koprski prometni policisti so včeraj na primorski avtocesti ustavili dva prehitra voznika. Ob 8.20 so pri Senožečah prestregli 62-letno voznico, ki je pri omejitvi 130 km/h vozila 183 km/h. Plačala je kazen 400 evrov in dobila 5 kazenskih točk.

Malo pred poldnevom, ob 11.52, pa so med Divačo in Kozino avtomobilu, ki ga je vozil 50-letnik, namerili hitrost kar 224 km/h. Vozniku so izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk.