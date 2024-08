Po sedmih letih se je pojavil v Kataloniji, nato spet izginil

Vodja katalonske independentistične koalicije Junts per Catalunya (Skupaj za Katalonijo – JxCat) Carles Puigdemont se je po sedmih letih življenja v izgnanstvu danes vrnil v Španijo, kjer mu grozi aretacija.

»Naj živi svobodna Katalonija!« je vzklikal, medtem ko se je povzpel na oder in pozdravil na tisoče zbranih v bližini katalonskega regionalnega parlamenta, ki danes glasuje o imenovanju regionalne vlade pod vodstvom socialista Salvadorja Ille. »Prišel sem, da vas spomnim, da smo še tu,« je dodal Puigdemont in požel aplavz. »Sedem let nas preganjajo samo zato, ker smo želeli dati glas prebivalcem Katalonije,« je dodal.

Po kratkem nagovoru naj bi se Puigdemont odpravil v parlament na glasovanje, ki se je medtem že začelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP in dodaja, da Puigdemont na glasovanju v parlamentarni dvorani ni bil navzoč. Za Puigdemontom naj bi se po nagovoru privržencem izgubila vsaka sled. Po poročanju spletnega medija Politico ga išče policija, ki je zaprla vse ceste, ki vodijo iz Barcelone.

Prijeli so tudi policista, ki je osumljen, da je Puigdemontu danes pomagal pri begu. Katalonski voditelj naj bi pobegnil v njegovem avtomobilu.

Puigdemontu v Španiji grozi aretacija zaradi njegove vloge pri spodletelem poskusu odcepitve Katalonije leta 2017, po katerem je pobegnil v tujino in več let živel v Belgiji. Zanj še vedno velja nalog za aretacijo kljub zakonu o amnestiji, ki ga je izpogajal socialistični španski premier Pedro Sanchez v zameno za podporo Puigdemontove stranke JxCAT njegovi vladi v Madridu. Špansko sodstvo to utemeljuje s tem, da se zakon o amnestiji uporablja le za nekatera kazniva dejanja in da za Puigdemonta v celoti ne velja, saj je obtožen poneverb.