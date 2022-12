Po silovitem trčenju dve mladi osebi s helikopterjema v bolnišnico

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so z reševalnim vozilom in dvema helikopterjema posredovali v kraju Castions di Zoppola na Pordenonskem, kjer sta bila ob 14. uri dva avtomobila vpletena v silovito trčenje. Dve osebi, 30-letni moški in 26-letna ženska, sta bili huje poškodovani, ena oseba pa je utrpela lažje poškodbe. Slednjo so z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Tridesetletnika, čigar življenje visi na nitki, so s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, huje poškodovano šestindvajsetletnico pa v katinarsko bolnišnico. Na kraju so bili gasilci, ki so poškodovane potegnili iz razbitin in so zavarovali območje nesreče ter odpravili njene posledice ter karabinjerji, ki preiskujejo njene vzroke.