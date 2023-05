Po triurnem posredovanju razstavili motor in rešili mucka (FOTO)

Poklicala jih je mimoidoča ženska, ki je zaslišala mijavkanje v motorju parkiranega avtomobila. Gasilci so izsledili lastnico in na mestu odprli pokrov motorja. Opazili so malega mucka in ga poskusili rešiti, kar pa jim ni uspelo. Na pomoč so zato poklicali avtomehanika, ki je avtomobil z avtovleko prepeljal v delavnico. Tam so ga postavili na hidravlično dvigalo in ga dvignili ter nato posredovali iz spodnje strani pod podvozjem. Avtomehaniki so ob sodelovanju gasilskih mehanikov razstavili del motorja in nazadnje uspešno rešili malega mucka.