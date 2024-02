Po vnetju nadstreška se je požar nevarno širil

Gasilci iz Pordenona so danes ponoči skupaj s kolegi iz kraja San Vito al Tagliamento ob 3.40 posredovali v kraju Fiume Veneto na Pordenonskem, kjer je zagorel hišni nadstrešek. Ogenj je že zajel del pospravljenih drv in se je širil na lesene strešne tramove ter na bližnji avtomobil. Gasilci so uspeli požar omejiti in preprečiti hujšo škodo, nato so ga pogasili. Stanovalci so pravočasno zapustili notranje prostore že pred njihovim prihodom in ni bil nihče poškodovan. Po pogasitvi požara so gasilci bonificirali pogorele zunanje dele in so zavarovali celotno hišo. Po njihovem posredovanju se je stanujoča družina vrnila v notranje prostore. Na kraju so bili tudi karabinjerji.