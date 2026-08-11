Ob velikem šmarnu tudi letos droni namesto ognjemetov

Namesto tradicionalnega ognjemeta prireja Občina Trst ob velikem šmarnu tudi letos, tako kot lani, svetlobni šov z brezpilotnimi letalniki, in sicer prihodnji torek, 18. avgusta, ob 22. uri nad morjem pred mestnim nabrežjem. Občina napoveduje uporabo tisočih dronov, s katerimi bodo izvedli štirinajst različnih koreografij, spremljala jih bo glasbena kulisa.

Gre za pobudo občine s finančnim prispevkom Dežele FJK, in sicer v sklopu financiranja predstav, ki težijo k bolj trajnostnemu in okolju (ter živalim) prijaznejšemu ravnanju. Letošnji šov z naslovom Mille luci... sul mare so zaupali podjetju Allumee Italia, hčerinski družbi francoske multinacionalke, ki je junija lani v Trstu že priredila predstavo z droni na temo znamke Nike in brenda Michaela Jordana ob 40-letnici košarkarjevega nastopa v tem mestu.

Tokratna tema bo poletje v Trstu, tisoč dronov bo ob različni glasbi nad morjem uprizorilo štirinajst tridimenzionalnih koreografij. Pri tem bodo prepoznavni simboli Trsta, kot sta burja in Grad sv. Justa. Lani so uporabili 500 dronov, tako da je pričakovati precej večji šov in bolj dodelane podobe na nebu.

Pomol Audace bo tistega dne nedostopen že od 14. ure, del nabrežja pa bo med večerno predstavo zaprt za promet.