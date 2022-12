Koprski policisti so sinoči ob 19.30 med Harijami in Podgradom ustavljali vozilo švedskih registrskih tablic. Voznik ni upošteval njihovega ukaza in je pritisnil na plin, zato so ga začeli zasledovati. Kmalu so ga uspeli ustaviti. Za volanom avtomobila chrysler grand voyager je bil 24-letni državljan Iraka z urejenim prebivališčem v Italiji. Policisti so ugotovili, da je v njem nezakonito prevažal 11 državljanov Turčije. Postopki še potekajo.