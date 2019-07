Pobratenje v imenu D’Annunzia

Dežela Abruci, ki jo po zadnjih volitvah vodi desna sredina, je namenila 150 tisoč evrov za primerno počastitev 100-letnice t.i. pohoda Gabrieleja D’Annunzia na Reko. Do tukaj nič posebnega, saj je bil D’Annunzio doma iz Pescare, bizarno pa je, da bodo s tem denarjem začeli postopek za pobratenje tako z mestom Reka kot z državo Hrvaško. Očitno ne vedo (ali nočejo vedeti), da se je župan Reke Vojko Obersnel javno in ostro opredelil proti postavitvi kipa D’Annunziu v Trstu in da na Hrvaškem D’Annunzio ni ravno priljubljen, prej nasprotno.

Pobuda za pobratenje s Hrvaško in z Reko je prišla iz vrst desničarske stranke Fratelli d’Italia, podprla pa jo je vsa desna sredina. Velike pomisleke so imeli predstavniki Gibanja 5 zvezd, medtem ko so v deželnem svetu proti glasovali zastopniki Demokratske stranke.