S kuponi za vrtiljake razveselili 3000 otrok

V Gorici se danes, 29. novembra, začenja Andrejev sejem 2025. Po mestu bo do ponedeljka, 1. decembra, postavljenih 150 stojnic.

Goriška občina je v prejšnjih dneh med 3000 otroki razdelila preko 31.000 brezplačnih kuponov za atrakcije Andrejevega sejma. Prvič so na podlagi predloga upraviteljev vrtiljakov kupone poklonili ne samo šolam iz Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe, temveč tudi tistim iz občin Števerjan, Moš, Fara in Sovodnje.

»Andrejev sejem naj bo praznik prav za vse otroke, ki živijo v Gorici in v okoliških krajih,« poudarja goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi, ki je v prejšnjih dneh skupaj s predstavnikom upraviteljev vrtiljakov Maicolom Taumanom brezplačne kupone za približno 400 otrok izročil števerjanskemu županu Marjanu Drufovki, sovodenjskemu županu Luci Pisku, županji iz Moša Emanueli Russian in županu iz Fare Stefanu Turchetto. Občinski odbornik Luca Cagliari pa je kupone ponesel v Novo Gorico in Šempeter-Vrtojbo, kjer jih bo prejelo šeststo otrok.