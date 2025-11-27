Jutri v Italiji splošna in novinarska stavka

V Italiji bo jutri splošna stavka proti predlogu proračuna, za svobodno Palestino in za prekinitev odnosov z Izraelom, ki so jo napovedali USB, CUB, Cobas in drugi neodvisni sindikati, obenem pa tudi novinarska stavka, učinek katere bo na radiu in televiziji viden že jutri, pri tiskanih medijih, ki jih ne bo ne v trafikah ne na digitalnih platformah, pa v soboto. Poziv, naj novinarji prekrižajo roke, prihaja tako od sindikatov FNSI in Figec-Cisal kot od sindikatov novinarjev javne radiotelevizijske hiše RAI, to sta USIGRai in Unirai: skupna zahteva je obnovitev kolektivne novinarske pogodbe.

V znamenju gesla »manj za orožje, več za socialno državo« se bodo stavkajoči - splošno stavko so neodvisni sindikati napovedali tako za javni kot za zasebni sektor - sešli v številnih mestih po Italiji: v Trstu se bodo jutri zbirali na Borznem trgu od 9.30 dalje, v Vidmu pa ob 10.30 pred prefekturo. Glavni shod neodvisnih sindikatov proti »vojnemu proračunu« vlade Giorgie Meloni bo sicer v soboto v Rimu, udeležbo so napovedali tudi poročevalka ZN za Palestino Francesca Albanese ter aktivista za pravice Palestincev Greta Thunberg in Thiago Avila.

Pri USB so pripravili »alternativni« proračunski predlog, v katerem so osrednje točke višje plače, krepitev javnega zdravstva, dostojne pokojnine, javno in dostopno šolstvo, neprofitna stanovanja, obdavčitev velikih premoženj, zaseg izrednih dobičkov, ustavitev »divjih« javnih naročil, izničenje smrtnih nesreč pri delu, »ne« prekarnosti, zaposlovanje v javnem sektorju, nadzor cen, izničenje DDV na osnovne potrebščine, pravica do stavke, zaščita ozemlja, zaščita delovnih mest in zavrnitev odvečnih velikih infrastrukturnih projektov. Ob tem pa želijo izreči še glasen ne oboroževanju, večanju proizvodnje in nakupa vojaških materialov, zahtevajo pa tudi prekinitev vsakršnih odnosov z Izraelom.

V nekaterih sektorjih bodo začeli stavkati že danes: v železniškem bodo prekrižali roke danes ob 21. uri, v avtocestnem pa ob 22. uri, v obeh primerih bo stavka trajala 24 ur, torej do jutri zvečer. Možne bodo tudi nevšečnosti na letališčih.

Kaj zahtevajo novinarji

Pri novinarskih sindikatih so se za celodnevno stavko odločili potem, ko so zastala pogajanja za obnovitev kolektivne pogodbe (od zadnje zdaj mineva devet let). Kot so pojasnili pri sindikatu FNSI, kjer je generalna sekretarka Alessandra Costante, želijo, da bi nova kolektivna pogodba vključevala nove poklicne profile, zahtevajo pa tudi dostojne plače in delovne pogoje tako za novozaposlene novinarje kot za zunanje sodelavce. »Število zaposlenih novinarjev je od leta 2011 padlo z 19.000 na 13.000,» je opozorila Costante in dejala, da se ob taki sliki založniki ogrevajo za dodatne reze. Načrt, ki ga FNSI odločno zavrača, je jasen: v redakcijah obdržati majhne ekipe zaposlenih novinarjev, vse ostalo pa zaupati zunanjim sodelavcem, da bi tako dodatno znižali stroške.

Na pogajalsko mizo je FNSI prinesel paket predlogov, med temi so priznanje poklica spletnega novinarja, zaposlitev premalo plačanih honorarnih sodelavcev s spodobnimi plačami, pa tudi širitev pravic, kot je denimo poročni dopust za osebe, ki sklenejo zunajzakonsko skupnost, ali krepitev pravic za tiste, ki sobivajo s kroničnimi boleznimi. Založniki so vse te predloge zavrnili, v zameno pa predlagali 20-odstotno znižanje plač za novozaposlene, odpravo dodatkov za nedeljsko delo, znižanje dni dopusta in znižanje božičnice oziroma t. i. trinajste plače, je sporočil FNSI. Sindikat še opozarja, za založniki pozivajo k zvišanju javnega financiranja založništva, a če bo do tega prišlo, se nikakor ne sme zgoditi, da bi odslovili starejše novinarje, da bi lahko izkoriščali mlajše.

FIEG poziva k odgovornosti

Pri Italijanski zvezi založnikov časopisov (FIEG) so se na napoved stavke odzvali s pozivom novinarjem k odgovorni drži. Založniki menijo, da je stališče sindikata FNSI nekonstruktivno, želijo si »bolj realističnega soočenja o izzivih, ki danes zaposlujejo tako založništvo kot novinarje«. Sindikatu očitajo, da zavrača vsakršno spremembo pogodbe. Pri FIEG še navajajo, da so založniki kljub znižanju dobičkov v svetu tiskanih medijev pomenljivo investirali v podjetja, da bi zagotovili kakovostno obveščanje in zaščitili zaposlitve.

Gibanje #siamoaititolidicoda, ki združuje delavce italijanskega filmskega in avdiovizualnega sektorja, je za jutri in soboto napovedalo splošno stavko. Poudarjajo nujnost odločnega nasprotovanja delovnim razmeram, ki po njihovih besedah vodijo v izkoriščanje, revščino ter ogrožanje poklica in umetnosti. Opozarjajo na napačno finančno politiko, izraženo v proračunskem predlogu, nizke plače, pomanjkanje socialne zaščite, slabšanje delovnih pogojev in varnosti ter na dejstvo, da kolektivna pogodba za filmske delavce že več kot 25 let čaka na obnovo. Zato pozivajo k množični udeležbi in ustavitvi dela na snemalnih prizoriščih.