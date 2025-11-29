Veseli december na devinsko-nabrežinskem koncu

Praznični čas bo na devinsko-nabrežinskem koncu tudi letos bogat s prireditvami. Kakih 60 jih je prešteti v letošnji dvojezični zgibanki pod naslovom Veseli december 2025, ki so jo včeraj predstavili v Nabrežini. Moči so znova združila domača kulturna in športna društva, vaške skupnosti, jusi, prostovoljci in župnije ter seveda občinski uslužbenci, ki so dogajanje koordinirali, da je nastal zanimiv in raznolik mozaik druženja, zabave in topline za vse starosti in vse okuse.

Domači župan Igor Gabrovec je z zbranimi v dvorani občinskega sveta prelistal zgibanko in ugotavljal, da se bo v poldrugem mesecu pred nami (dogodki se nadaljujejo do 6. januarja) skorajda vsak dan nekaj dogajalo in v vseh vaseh in zaselkih bo dišalo po praznikih. Prižigi lučk, koncerti, predstave, zdravice, praznični verski obredi, božične delavnice in dejavnosti za najmlajše.

Lučke se bodo prižgale na božičnih drevesih pred občino in na Trgu sv. Roka v Nabrežini, v Sesljanu, v Vižovljah in v Naselju sv. Mavra, kjer bodo okrasili oljko. Jelke bo občina postavila tudi v Cerovljah, Mavhinjah, Medjevasi in Štivanu, v Šempolaju bo zanjo poskrbelo domače društvo, dve ekološki drevesi pa bosta dobila Devin in Ribiško naselje. Vasi in ceste bodo krasile tudi božične lučke na drogovih za javno razsvetljavo - vsako leto jih nekaj novih dodajo.

Praznično dogajanje se bo uradno začelo v ponedeljek, ko bodo ob 17. uri prižgali luči na božičnem drevesu pred občino ob glasbeni spremljavi nabrežinske godbe. Prva bodo na vrsti miklavževanja za najmlajše in božični sejmi oz. razstave z darilnimi namigi za skorajšnje praznike.

Celoten program tukaj.