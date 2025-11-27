Prebudili smo se v za ta čas mrzlo in vetrovno jutro

Danes smo se po pričakovanjih prebudili v za ta čas mrzlo in vetrovno jutro. Zapihala je močna burja, živo srebro pa se spušča. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je v Trstu ponoči namerila njen najmočnejši sunek 84 kilometrov na uro, temperature pa so se na Goriškem, razen redkih izjem, in na Kraški planoti spustile pod 5 stopinj Celzija. Najnižjo nočno temperaturo v FJK so namerili v Plodnu, kjer se je živo srebro spustilo na -7,8 stopinje Celzija in na Višarjah, -7,3 stopinje Celzija. V nižinah na Pordenonskem in Videmskem so marsikje namerili ničlo ali negativne temperature. Danes bo dotekal vse hladnejši zrak, jutrišnje, sobotne in nedeljske jutranje temperature bodo povečini še nižje.

Danes bo prevladovalo sončno vreme, pihala bo zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo pod 10 stopinj Celzija.

Jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Jutro bo precej hladnejše od današnjega. Na Goriškem in na Kraški planoti bodo najnižje nočne temperature okrog ničle ali rahlo pod ničlo, najvišje dnevne bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje od današnjih.

V soboto bo povečini še jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Burja bo oslabela in ponehala. Jutro bo mrzlo, temperature bodo v krajih, kjer bo burja prej ponehala, še nekoliko nižje. Čez dan bo rahlo topleje.

V nedeljo bo postopno že več oblakov in vlage. Jutro bo mrzlo, čez dan pa bo še nekoliko topleje.