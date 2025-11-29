Podpisali sporazum za učinkovitejše čezmejno reševanje

Reševalci z jugozahoda Slovenije, na območju ob meji z Italijo, bodo po novem pri soočanju z nesrečami in reševanju velikega števila poškodovancev sodelovali z italijanskimi kolegi.

V Trstu so v četrtek namreč predstavniki zdravstvenega podjetja za Trst in Gorico Asugi, Splošne bolnišnice Izola, Zdravstvenega doma Sežana in Zdravstvenega doma Izola ter zdravstvenega podjetja ULSS 3 Serenissima iz Benetk podpisali protokol v okviru Interreg projekta Italija - Slovenija 2021-2027 AidMIRE o čezmejnem sodelovanju pri obvladovanju izrednih zdravstvenih razmer. Protokol so podpisali v centru za duševno zdravje v Svetoivanskem parku.

Najhitreje pridejo do Katinare

Operativne podrobnosti projekta je predstavil Alberto Peratoner, odgovorni za službo za nujno medicinsko pomoč 118 pri zdravstvenem podjetju Asugi. »Če pride v Sloveniji na območju, ki ga pokriva sežanska služba za nujno medicinsko pomoč, do hujše nesreče, ko je potrebno paciente prepeljati v bolnišnico, potrebuje rešilec do Izole 35 minut. Katinarska bolnišnica pa je le 15 minut stran,« je razložil in dodal, da imata Slovenija in Italija različno organizirane javnozdravstvene sisteme, zaradi česar so morali reševalci z obeh strani meje najti skupen jezik za komunikacijo.

»Tudi poseben radijski kanal smo vpeljali,« je bil jasen Peratoner. Protokol bo torej koristil predvsem reševalcem in pacientom na slovenski strani meje: v primeru večje nesreče, kot so lahko eksplozija, požar, potres ali poplava, bo služba za nujno medicinsko pomoč aktivirala krizni načrt, na pomoč bodo v Slovenijo prihiteli tudi italijanski reševalci.

Pri Socerbu 30 ranjencev

Reševalci so maja letos že izvedli skupno vajo, pri Socerbu so simulirali eksplozijo v šotorskem naselju, v kateri je bilo ranjenih trideset ljudi. V reševanju je sodelovalo 300 slovenskih in italijanskih reševalcev Rdečega križa, gorskih reševalcev, tabornikov, vodnikov psov za iskanje pogrešanih in radioamaterjev. Na prizorišče je priletel tudi helikopter iz Vidma, reševalna vozila pa so paciente prepeljala bodisi v izolsko bodisi v katinarsko bolnišnico.

Sicer pa so se reševalci od leta 2021, ko so pričeli izvajati skoraj 750 tisoč evrov vreden projekt, usposabljali za reševanje tako ali drugače poškodovanih pacientov, dojenčkov, otrok, odraslih in starejših. Znanje na mednarodno priznanih tečajih so pridobili v bolnišnici Santi Giovanni e Paolo iz Benetk. Obenem so nakupili večjo količino reševalne opreme, s katero bodo še učinkoviteje opravljali dragoceno delo.