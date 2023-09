Včeraj nekaj minut pred četrto uro popoldne se je kraški družini med vožnjo od Krepelj proti Vogljam pripetila nezgoda, poročajo Primorske novice.

Na ravnem delu ceste so z avtom zapeljali na travnik in se nato pod cesto prevrnili na bok. Sežanski poklicni gasilci so zavarovali kraj in pomagali sežanskim reševalcem, ti pa so voznika in tri potnike odpeljali v sežanski zdravstveni dom. Po neuradnih informacijah naj se nihče ne bi huje poškodoval. Gasilci so nato potegnili avto nazaj na cesto.