Pod Mangartom reševali turnega smučarja

Gorski reševalci postaje Na Žlebeh in reševalci finančne policije so danes ob 13.30 posredovali nad Belopeškimi jezeri, kjer se je pod stenami Mangarta poškodoval turni smučar, star okrog 40 let. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je resno, toda stabilno.

Gorski reševalci postaje Na Žlebeh so se po prvem posredovanju namreč takoj odpravili v Dolino Zajzere, kjer sta dva turna smučarja obtičala v soteski nad bivakom Mazzeni, od koder nista mogla več nikamor. Ponje je odletel reševalni helikopter. V popoldanskih urah so reševali tudi dva pohodnika v Plodnu, ki se nista utegnila več vrniti z jezer Olbe. Na pomoč so jim priskočili gorski reševalci iz Plodna in je priletel reševalni helikopter civilne zaščite.