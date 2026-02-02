Pod plazom umrl 29-letni gasilec, ki je služboval v Trstu

Plaz na meji med Furlanijo - Julijsko krajino in Venetom je včeraj terjal mlado življenje. Pod snegom je ostal zakopan 29-letni turni smučar Carlo Notari, po rodu iz Bologne, ki je zadnje mesece služboval kot gasilec v Trstu. Plaz, ki ga je zakopal, se je sprožil nekaj po 14. uri. Šlo je za približno 80 centimetrov debelo plast snega, ki je nastala ob zadnjih obilnih sneženjih na tem območju. Do tragedije je prišlo pri gori Tiarfin, med planotama Casera Razzo in Casera Chiaverin v občini Sauris na približno 1800 metrih nadmorske višine.

Prijatelj, ki je z njim bil na odpravi turnega smučanja, je takoj obvestil gorske reševalce. Pogrešanega so iskali tudi s helikopterjem in enotami z reševalnimi psi. Po nekaj urah pa so žal našli njegovo truplo. Tržaški gasilci so pozno zvečer s tiskovnim sporočilom potrdili, da gre za člana njihove ekipe in izrazili bližino družini pokojnega.

Drugi plaz je sicer včeraj zajel tudi pet turnih smučarjev na Žlebeh. Eden izmed njih se je poškodoval, ni bilo pa hujših posledic.