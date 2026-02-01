Med Tonetom Kraljem in iznakaženim Kristusom

Dark Theme

Cerkvene poslikave pogosto odražajo čas, v katerem so nastale. Pomislimo na dela Toneta Kralja v primorskih cerkvah, nastala v času fašizma, na katerih imajo negativni liki večkrat poteze fašističnega diktatorja Benita Mussolinija, ob katerem je pogosto mogoče opaziti obličje vojnega hujskača Gabrieleja D’Annunzia, v »dediščino« katerega poleg okupacijskih podvigov z jasnimi imperialističnimi težnjami, kakršna je bila zasedba Reke, spada tudi nekaj literarnih del.

Tone Kralj je večkrat slikal Mussolinija

Spet drugič poslikave zaslovijo zaradi nenačrtovanih posegov, kakršen je bil tisti v cerkvi v španskem kraju Borja pri Zaragozi. Neizkušena roka starejše župljanke Cecilie Gimenez, ki ji je bilo hudo gledati, kako zob časa načenja fresko s podobo Jezusa Kristusa, je leta 2012 – s sicer dobrosrčnim namenom – nepopravljivo iznakazila poslikavo, ki je pridobila skoraj opičje poteze, zaradi česar je na spletu postala viralna, prijelo pa se je je tudi novo ime. Namesto Ecce homo, kot je ime slikarskim motivom krščanske umetnosti, ki prikazujejo bičanega in s trnovo krono okronanega Jezusa, ko ga Poncij Pilat množici predstavi z besedami »Glejte, človek«, je po ponesrečeni intervenciji pred kratkim preminule župljanke zaslovela kot ... Ecce mono (mono je v španščini opica). Njeno »delo« je naposled postalo senzacija, zaradi katere je po poročanju lokalnih medijev več tisoč ljudi obiskalo mestece Borja.

Ecce mono, neuspešno restavriranje v Borji