Od torka bomo več dni vsaj občasno potrebovali dežnike

Stanovitno in povečini sončno vreme pod vplivom prehodnega anticiklonskega grebena se bo nadaljevalo do vključno ponedeljka.

V nedeljo bo pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Jutro bo nekoliko hladnejše od današnjega, najvišje dnevne temperature pa bodo do okrog 10 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo še povečini sončno, čez dan se bo oblačnost postopno povečala.

Od torka do petka bo oblačno, pojavljale se bodo občasne padavine. Pogostejše in močnejše bodo predvidoma v torek in sredo, v četrtek bodo, kot kaže, zlasti v nižinah in ob morju količine manjše, v petek pa kaže na vlažno vreme z morebitnim občasnim rosenjem. Od torka bo zlasti v nižinah in ob morju nekoliko topleje. Meja sneženja bo v gorah na nadmorski višini povečini od 1000 do 1200 metrov.