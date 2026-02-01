Na slovenskih šolah bo v ustnem delu tudi italijanščina

V članku, objavljenem v soboto, 31. januarja, o letošnjem zrelostnem izpitu oziroma maturi, smo napačno zapisali, da se bodo maturanti na drugostopenjskih oziroma višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji spopadli z enakimi predmeti kot vrstniki na italijanskih šolah, saj bo za slovenske dijake italijanščina nadomestila enega od dveh predmetov, ki so predvideni za ustni del izpita.

Tako se bodo npr. dijaki tržaškega in goriškega klasičnega liceja preizkusili v znanju italijanščine (s književnostjo vred) namesto zgodovine. Na novo objavljamo seznam predmetov, ki čakajo maturante na tržaških in goriških drugostopenjskih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom. Za napako se opravičujemo.

Kako bo na licejih ...

Klasični licej Primoža Trubarja v Gorici in Franceta Prešerna v Trstu: slovenščina, latinščina, matematika in italijanščina.

Znanstvena smer oz. smer uporabnih znanosti (na tržaškem liceju Franceta Prešerna in goriškem liceju Simona Gregorčiča): slovenščina, matematika, naravoslovje oz. biologija, kemija in vede o Zemlji, italijanščina.

Jezikovna smer tržaškega liceja Prešeren: slovenščina, prvi tuji jezik, naravoslovje oz. biologija, kemija in vede o Zemlji, italijanščina.

Humanistična smer licejev Antona Martina Slomška v Trstu in Simona Gregorčiča v Gorici: slovenščina, humanistične vede, zgodovina umetnosti, italijanščina.

Družbeno-ekonomska smer tržaškega liceja Slomšek: slovenščina, pravo in politična ekonomija, humanistične vede, italijanščina.

... In na tehniških zavodih

Smer uprava, finance in marketing (zavod Žige Zoisa v Trstu in istoimenski zavod v Gorici v okviru zavoda Cankar Zois Vega): slovenščina, gospodarsko poslovanje, pravo, italijanščina.

Turistična smer (zavod Žige Zoisa v Gorici): slovenščina, turistične tehnike in gospodarsko poslovanje, umetnost in teritorij, italijanščina.

Smer gradnja, okolje in prostor (zavod Žige Zoisa v Trsu): slovenščina, načrtovanje, gradnje in napeljave, topografija, italijanščina.

Smer mehanika in mehatronika (tržaški Izobraževalni zavod Jožefa Stefana): slovenščina, mehanika, stroji in energija, sistemi in avtomatizacija, italijanščina.

Smer elektronika (tržaški zavod Stefan): slovenščina, tehnologije in načrtovanje električnih in elektronskih sistemov, elektrotehnika in elektronika, italijanščina.

Smer okoljske biotehnologije (tržaški zavod Stefan): slovenščina, analizna kemija in instrumentalna analiza, organska kemija in biokemija, italijanščina.

Smer informatika in telekomunikacije (zavod Jurija Vege v Gorici v okviru zavoda Cankar Zois Vega): slovenščina, sistemi in omrežja, informatika, italijanščina.