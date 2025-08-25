Pod Škrlatico je zgrmel v smrt

Na območju Škrlatice se je v nedeljo popoldne smrtno ponesrečil 54-letni hrvaški pohodnik. Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je skupina hrvaških pohodnikov sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. Pohodnik, ki je hodil kot prvi v skupini, je zdrsnil in je padel v globino, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Policisti, ki so bili o gorski nesreči obveščeni v nedeljo okoli 17. ure, še pojasnjujejo, da je skupina sestopala po označeni planinski poti, 54-letni pohodnik pa je zdrsnil na nadmorski višini okoli 2100 metrov. Ob tem je bil tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl.

Na kraju so mu sicer pomoč nudili gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Mojstrana, v akciji pa so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Kranjska Gora in Rateče ter kranjskogorski policisti. Ogled kraja je opravil policist gorske policijske enote, ki je bil del ekipe za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije.