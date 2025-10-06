Pod Toscem še iščejo pogrešana pohodnika

Reševalna akcija pod Toscem v Julijskih Alpah, kjer je plaz včeraj zasul tri hrvaške pohodnike, se po nočni prekinitvi danes nadaljuje. Gorski reševalci so se zjutraj že odpravili proti mestu nesreče. Potem ko so včeraj našli mrtvega enega ponesrečenca, danes iščejo še preostala dva. V pomoč jim bodo tudi lavinski psi. Reševalna ekipa se je zbrala v štabu v Bohinju, od koder je najprej z vozili krenila proti Uskovnici. Če bodo vremenske razmere, zlasti megla, to dopuščale, jim bo pomagal tudi helikopter.

Danes na kraju dva ministra

V nedeljski nesreči pod Toscem je bilo udeleženih sedem hrvaških pohodnikov, ki so hodili v skupini. Okoli 10. ure se je nad potjo med Vodnikovim domom na Velem polju in Studorskim prevalom sprožil snežni plaz, ki je tri od njih odnesel. Preostala četverica je poklicala na telefonsko številko 112 in reševalce obvestila o nesreči.

Kraj reševalne akcije bo danes v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obiskal tudi njegov hrvaški kolega Davor Božinović