Pod vinogradom se je skrivalo rimsko naselje

Med preventivnim preverjanjem morebitnega obstoja arheoloških elementov so na trasi naftovoda med Trstom in Mestrami, točneje na odseku Silea-Gonars, odkrili zanimivo arheološko najdišče, so sporočili z Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK.

Zaradi odkritja arheološkega najdišča so rahlo prilagodili potek naftovoda, ki so ga vkopali višje od tega, kar je bilo prvotno predvideno.

Arheologi so identificirali zunanji zid dveh hiš in odsek ceste, ki ju je povezovala. V notranjosti ene izmed odkritih hiš je pod tlakovan z opečnatim materialom, drugi odkriti objekt pa je bolj razčlenjen, saj ima tri sobe in zunanji prede. Z analizo materialov in uporabljenih zidarskih tehnik so omogočili datacijo najdišča v obdobje med 1. in 2. ter 4. stoletjem p. n. š.