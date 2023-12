Pod vplivom alkohola in droge podrl 20-letno peško

Koprski policisti so včeraj ob 17.08 posredovali v Ulici Istrskega odreda, kjer je 45-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Sežane, podrl 20-letno peško, doma iz okolice Slovenskih konjic. Ko je vozil iz smeri Dolinske ceste proti Olmu, je mladenka za prehodom za pešce z leve proti desni prečkala vozišče in je trčil vanjo. V nesreči se je huje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom prepeljali v izolsko bolnišnico. Vozniku so opravili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,28 mg/l alkohola in je torej presegel dovoljeno mejo 0,24 mg/l, prav tako mu je bil odrejen hitri test na droge, ki je bil pozitiven na opijate. Policisti so ugotovili, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli avtomobil.

Zoper oba udeleženca so odredili strokovni pregled. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti napisali kazensko ovadbo.