Pod vplivom alkohola padel s kolesom v Škocjanskem zatoku

V soboto, nekaj po 20. uri, so policisti prejeli klic iz naravnega rezervata Škocjanski zatok. Sporočili so jim, da je nekdo povzročil škodo in pobegnil. Policisti so ugotovili, da materialna škoda dejansko ni nastala. Moški naj bi se naslonil na žico, ki drži latnik, in se nato odpeljal s kolesom, pri čemer je padel in se poškodoval.

37-letnika so policisti nato preizkusili z alkotestom, ki je pokazal kar 1,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Med postopkom ni upošteval ukazov policistov, prav tako se je do njih nedostojno vedel in jih žalil. Večkrat je ponovil, da bo z vožnjo po končanem postopku nadaljeval, saj mora oditi domov. Moškega so policisti pridržali in mu izdali zajeten plačilni nalog zaradi več kršitev.