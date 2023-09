Pod vplivom alkohola povzročil nesrečo

Koprski policisti so sinoči ob 19.38 posredovali med Valeto in Strunjanom, kjer se je pripetila prometna nesreča. Na kraju so ugotovili, da je nesrečo povzročil 68-letni državljan Italije, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v osebni avtomobil, ki ga je vozila 48-letna ženska doma iz Ljubljane. Alkotest je pokazal, da je italijanski voznik sedel za volan pod vplivom alkohola, saj mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,83 mg/l alkohola. Povzročitelja so z obdolžilnim predlogom pripeljali na sodišče.