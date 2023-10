Pod vplivom alkohola z avtom v trgovino

Danes zjutraj ob zori je v Latisani 27-letna voznica izgubila nadzor nad svojim fiatom panda in zapeljala v trgovino, pri čemer je poškodovala steklena vrata in izložbo. Večja gmotna škoda je nastala tudi na avtomobilu. Trgovina je bila na srečo prazna, ker so trenutno njeni prostori brez najemnika. Voznica se je lažje poškodovala. Karabinjerji so ji opravili alkotest, ki je pokazal 1,76 grama alkohola na liter krvi, torej več kot trikratno dovoljeno količino, pri čemer so jo ovadili in ji odvzeli vozniško, avtomobil pa so zasegli. Na kraju so bili tudi gasilci.