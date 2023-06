Pod vplivom alkohola za dvig mobilnika in ure zgrešil bencinski servis

Koprske policiste je včeraj ob 15.12 poklical zaposleni v enem od bencinskih servisov v Kopru ter prijavil, da se tam nahaja pijan moški. Ker ni imel pri sebi denarja, je kot jamstvo za plačilo goriva, za vsega 5 evrov, pustil mobilni telefon in ročno uro. Ravno omenjeni pa je poklical policiste, češ da ob njegovi vrnitvi o mobilnem telefonu in ročni uri ni bilo ne duha ne sluha. Gre za 50-letnega italijanskega državljana, so ugotovili koprski policisti, z bivališčem v okolici Kopra. Policistom je povedal, da je odšel domov po denarnico, ko se je vrnil pa ni bilo na kraju ne zaposlene, ki je predmete sprejela v jamstvo, niti ure in mobilnika. Policisti so ugotovili, da se je moški vrnil na napačen bencinski servis, pri čemer je zaposlenega tudi udaril. Izdali so mu plačilni nalog.