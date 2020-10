Pod vrhom Matajurja z avtom v prepad

Na cesti, ki pelje na vrh Matajurja, je dopoldne 66-letni domačin iz občine Sovodnja med Čeplešiščem in Mašero izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste v kakih 10 metrov globok prepad, pri čemer je izgubil življenje. Na kraj so prihiteli reševalci, gasilci in gorski reševalci iz Nadiških dolin, ki so na težko dostopnem kraju ob prevrnjenem avtomobilu odkrili njegovo truplo. Reševalci so pričakali sodnega zdravnika, ki je priletel z reševalnim helikopterjem, nato so truplo nesrečnika na nosilu s pomočjo vrvi prenesli na cesto. Gasilci so kasneje iz prepada potegnili tudi avtomobil.